Giovedì 3 giugno 2021 - 09:42

Coronavirus, Bonomi: non abbassare guardia, giugno-luglio decisivi

"Bisogna impegnarsi ancora di più"

Roma, 3 giu. (askanews) – “Non dobbiamo abbassare la guardia. La sensazione è quasi che si abbia l’idea che il peggio è passato. Io, invece, ritengo che giugno e luglio saranno due mesi fondamentali. Bisogna impegnarsi ancora di più”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in collegamento con l’hub vaccinale di Pordenone-Vallenoncello che Confindustria Alto Adriatico ha avviato in collaborazione con le organizzazioni sindacali, la Croce Rossa Regionale e la Cooperativa Medici Cure Primarie Friuli Occidentale.“Le varianti, come sta succedendo in Inghilterra, hanno dimostrato che, appena si rallenta o si esce dalle linee guida, i contagi tornano a salire. Quindi dobbiamo tutti impegnarci, anche grazie all’arrivo di consistenti dosi di vaccino a partire proprio da questi giorni, ad accelerare ancora di più quello che stiamo facendo”, ha concluso.