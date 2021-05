Lunedì 31 maggio 2021 - 15:49

Confeuro: dopo stop Pac approvare in Italia legge su biologico

Ci presenteremo con maggiore credibiit in consessi europei

CONDIVIDI SU:





















Roma, 31 mag. (askanews) – “Dopo lo stop ai negoziati sulla riforma della Pac, è ancora più importante accelerare l’approvazione della nuova legge nazionale sul biologico”: è la richiesta di Andrea Michele Tiso, presidente nazionale Confeuro. “Occorre fare tesoro della schiacciante maggioranza con cui il Senato ha dato il via libera alla legge sul biologico – spiega – sono stati ben 195 i sì, con un solo astenuto e un solo voto contrario. Si tratta di una di quelle rare occasioni in cui la politica riesce a superare divisioni e particolarismi per esprimersi quasi all’unanimità a favore di un reale cambiamento. Per questo è opportuno non perdere ulteriore tempo, facendo sì che la Camera proceda al più presto all’approvazione definitiva della legge”.“Sarebbe illusorio credere che il Green Deal possa realizzarsi grazie a una singola misura o alla decisione di un gruppo ristretto di Paesi. L’interdipendenza non è una caratteristica esclusiva dei mercati, ma caratterizza anche i nostri ecosistemi, mentre il cibo che consumiamo continuerà a provenire per quote significative dall’estero. La legge nazionale è insomma – spiega Tiso – solo una tessera di un mosaico ben più ampio. Chiudere il cerchio sul biologico a livello nazionale, permetterà tuttavia al nostro Paese di presentarsi con maggiore credibilità e forza al prossimo consiglio dei ministri europei dell’agricoltura, in programma a giugno, per tentare di raggiungere un compromesso sulla nuova Pac”.