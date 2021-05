Lunedì 31 maggio 2021 - 09:20

Coldiretti: torna il caffè al banco nelle regioni bianche

Per 3,1 milioni di itlaiani in 22mila locali in 3 regioni

CONDIVIDI SU:





















Roma, 31 mag. (askanews) – Sono tornati il caffè al banco e le tavolate al coperto per 3,1 milioni di italiani che abitano in Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise dove sparisce anche il coprifuoco e sono anticipate le riaperture delle attività previste tra il 1 giugno e il 1 luglio. Lo ricorda la Coldiretti. A queste tre regioni potrebbero aggiungersi dal 7 giugno Abruzzo, Liguria, Veneto e Umbria e poi dal 14 giugno Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Emilia Romagna e Trento.Nelle tre regioni bianche si potrà anche superare il limite di 4 posti per tavolo e quello del coprifuoco ma aperture sono previste anche per matrimoni, fiere, parchi tematici, convegni e congressi, piscine al chiuso, centri termali, sale giochi, bingo e casino, centri ricreativi e sociali, corsi di formazione pubblici e privati, competizioni sportive al chiuso.Si tratta di un obiettivo che entro metà giugno verrà raggiunto da quasi 7 italiani su 10 (69%) per un totale di 40,9 milioni di persone si troveranno in zona bianca con il livello minimo di restrizioni, conclude Coldiretti.