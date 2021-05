Venerdì 28 maggio 2021 - 07:12

“Cambiare su licenziamenti o rischio bomba sociale” (Sbarra)

Il segretario Cisl alla Stampa: sciopero? Non è il momento

Roma, 28 mag. (askanews) – “Il testo approvato nel Consiglio dei ministri è un pasticcio frutto della mancanza di dialogo e di concertazione. Ha bisogno di profondi cambiamenti e di miglioramenti”. Lo sottolinea in una intevista alla Stampa il numero uno della Cisl, Luigi Sbarra che torna sul tema dei licenziamenti e dello stop al blocco da agosto.“Secondo noi la misura è debole, largamente insufficiente e sicuramente non riesce ad arginare il rischio della perdita di centinaia e centinaia di migliaia di posti di lavoro. Bankitalia parla di 577 mila posti a rischio, magli stessi ambienti di governo confermano queste stime,e non a caso anche i partiti che sostengono il governo nei giorni scorsi in Parlamento hanno presentato emendamenti per chiedere una proroga, alcuni anche sino a fine anno. C’è la consapevolezza che la fine del blocco possa rappresentare uno tsunami occupazionale, una bomba sociale. Dopo aver già perso un milione di posti è un lusso che non ci possiamo permettere”.Secondo Sbarra non c’è stata alcuna mediazione: “E’ mancata proprio la mediazione sociale. Per questo – spiega – non condividiamo la soluzione anche per una ragione di metodo: oggi, come 14 mesi fa, abbiamo ancora davanti tanta occupazione precaria, ammortizzatori non rinnovati, politiche attive non avviate enonabbiamo un piano nazionale per la formazione e la crescita delle competenze”.Per il segretario generale della Cisl “bisogna spostare in avanti a fine ottobre la fine del blocco per tutti e occorre lavorare per riformare gli ammortizzatori sociali, avviare le politiche attive, finanziare un piano per la formazione, allungare la durata della Naspi togliendo il décalage. E poi bisogna fare un forte investimento sui contratti di solidarietà, sia difensivi che espansivi. L’obiettivo deve essere zero licenziamenti”.“Chiederemo a gran voce al governo di attivare una fase di confronto vero sulle priorità che abbiamo indicato: pianonazionale di ripresa e resilienza,riforme del lavoro, gestione delle crisi aziendali, previdenza e riforma fiscale. Il governo deve avere come priorità quello di sbloccare gli investimenti, non i licenziamenti. Questa stagione deve impegnare tutti al rilancio del dialogo e del confronto: io penso ad una stagione vera di rinnovata concertazione, penso ad un nuovo patto sociale, per la crescita, lo sviluppo, il lavoro, il contrasto alle diseguaglianza e alla povertà. Non servono tensioni, bisogna eliminare contrapposizioni”, aggiunge il sindacalista.Rbr/Int5