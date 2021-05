Martedì 25 maggio 2021 - 11:23

“Senza lealtà istituzionale difficile uscire dalla crisi” (Bonomi)

Le parole del presidente di Confindustria dopo le recenti polemiche

Roma, 25 mag. (askanews) – “La dimensione della lealtà dei rapporti istituzionali è fondamentale in un Paese che deve uscire da un periodo di crisi drammatica, crisi sanitaria, sociale ed economica”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in occasione del Consiglio di Presidenza di Confindustria Campania, riferendosi alle vicende di questi ultimi giorni.Secondo Bonomi “se non ci sono le fondamenta di un rapporto di lealtà istituzionale sarà molto difficile” uscire dall’attuale crisi.Il presidente di Confindustria ha quindi dichiarato: “Sono fiero e orgoglioso di essere il vostro rappresentante” perchè “tutti insieme abbiamo tenuto insieme il Paese. Non lo diciamo noi, lo dicono i numeri. L’Italia ha retto, dal punto di vista economico, grazie alla manifattura italiana”.Mlp/Int9