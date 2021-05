Martedì 25 maggio 2021 - 17:42

Btp in recupero, tasso decennale sotto 1% con Bce che accelera Pepp

Spread a 113 punti base. La scorsa settimana acqisti anticrisi a 21,6 mld

Roma, 25 mag. (askanews) – Seduta di miglioramenti sui titoli di Stato dell’area e sull’Italia in particolare, con i rendimenti dei Btp decennali che sono tornati sotto la soglia dell’1% per la prima volta da 10 giorni. I tassi retributivi dei titoli tricolori decennali hanno poi chiuso gli scambi allo 0,97%, secondo Mts, con uno spread, il differenziale rispetto ai tassi dei bund tedeschi equivalenti a 113 unti base.Il tutto mentre si sono ulteriormente intensificati, la scorsa settimana, gli acquisti di titoli dell’Eurosistema delle Banche centrali con il programma anticrisi Pepp della Bce. Complessivamente sono stati rilevati titoli pubblici e privati per 23,7 miliardi di euro, di cui 2,1 miliardi relativi a bond già detenuti, giunti a scadenza e rinnovati come previsto dal Pepp. Il ritmo settimanale degli acquisti netti del Pepp è così salito a 21,6 miliardi di euro, dai 19 miliardi della settimana di operazioni chiusa il 14 maggio.Al 21 maggio scorso l’ammontare totale di bond detenuti con il Pepp risultava di 1.074,8 miliardi di euro, a fronte di una dotazione prevista di 1.850 miliardi da “spendere” entro la fine di marzo 2022.Con il programma preesistente alla crisi di acquisti di soli titoli di Stato, il Pspp, l’Eurosistema ha rilevato altri 5,9 miliardi di bond. E con i vari programmi sui bond di emittenti private ha 800 milioni di euro netti di titoli.Complessivamente, quindi, la scorsa settimana gli acquisti netti totali di titoli di Bce e banche centrali nazionali, secondo il bilancio consolidato dell’Eurosistema, sono stati pari a 28,3 miliardi di euro, a fronte dei 28,6 miliardi della settimana precedente.