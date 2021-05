Martedì 25 maggio 2021 - 10:26

Allarme Federturismo: mancano stagionali nel turismo, colpa del Rdc

"Molti preferiscono il sussidio"

Roma, 25 mag. (askanews) – Mancano gli stagionali nel turismo. In questa “delicatissima, e tanto attesa, fase di ripartenza per il turismo italiano sta accadendo qualcosa di molto preoccupante relativamente alla forza lavoro necessaria alla riapertura della stagione estiva”. A lanciare l’allarme è la presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli.Con “crescente frequenza, e in tutto il Paese, gli imprenditori non riescono a reperire sul mercato le professionalità e i profili normalmente in forza al settore durante i periodi di alta stagionalità. La ragione pare sia dovuta al fatto che molti percettori del Reddito di Cittadinanza, male interpretando lo spirito della misura, preferiscono continuare a percepire il sussidio al posto di rientrare nel mondo del lavoro”, ha aggiunto.Secondo Lalli “tale anomalia, distorsiva del mercato del lavoro, richiede un correttivo immediato che potrebbe essere una rimodulazione della tassazione sul costo del lavoro per consentire ai lavoratori di percepire un netto in busta paga più elevato e rendere quindi più attraente il lavoro rispetto al Reddito di Cittadinanza, con conseguente risparmio per le casse dello Stato. Su questa proposta presenteremo al ministro Garavaglia un primo documento nelle prossime ore”.