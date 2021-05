Lunedì 24 maggio 2021 - 13:49

Saipem: Hydrone-R vince premio Spotlight on New Technology di Otc

Roma, 24 mag. (askanews) – Saipem si è aggiudicata l’edizione 2021 del premio Spotlight on New Technology di Offshore Technology Conference (OTC) grazie al suo Hydrone-R, un drone di intervento subacqueo (Underwater Intervention Drone – UID). OTC è una delle principali manifestazioni a livello internazionale nel settore dell’energia e si terrà dal 16 al 19 agosto a Houston, in Texas. L’Hydrone-R fa parte del rivoluzionario programma di sviluppo della robotica subacquea di Saipem, concepito per supportare le operazioni offshore da remoto, riducendo le emissioni di anidride carbonica e massimizzando la sicurezza. L’Hydrone-R, progettato e realizzato da Sonsub, il centro di eccellenza di Saipem per le innovazioni tecnologiche sottomarine, è un drone di intervento subacqueo in grado di eseguire lavori di costruzione e ispezioni autonome avanzate su un’ampia gamma di asset sottomarini grazie a caratteristiche di intelligenza artificiale proprietaria integrata.