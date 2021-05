Lunedì 24 maggio 2021 - 15:51

Agenzia Ice: dal 25 maggio riaprono Export Flying desk territoriali

Ferro: grande segnale verso la ripresa

Roma, 24 mag. (askanews) – Le valutazioni positive sull’impatto del piano vaccinale consentono di poter riprendere in presenza, da domani 25 maggio le attività degli Export Flying Desk dell’Agenzia Ice.“Il ritorno in presenza dell’attività degli Export Flying Desk – ha sottolineato il presidente dell’Agenzia ICE, Carlo Ferro, – è un grande segnale verso la ripresa e un passo avanti verso una nuova normalità. Un riconoscimento del ruolo dell’export quale vettore e moltiplicatore di crescita per le piccole e medie imprese italiane e per i territori. Grazie alla collaborazione con i nostri partner locali e alle condizioni sanitarie favorevoli, siamo ora in grado di riaprire progressivamente questo canale di assistenza alle PMI per proiettare le nostre imprese sui mercati internazionali”.Ice fornisce settimanalmente sul territorio italiano assistenza diretta alle imprese per aiutare le PMI a esportare su nuovi mercati, in collaborazione con partner di sistema: Regioni, Gruppo CDP e Sistema camerale; un punto di riferimento sul territorio in collegamento con gli uffici di promozione settoriale e con la rete dei 78 uffici all’estero dell’Agenzia ICE.Proseguita da remoto durante la pandemia, l’attività riprende quindi da domani iniziando dalle regioni Puglia, Lazio, Lombardia e Molise, cui faranno seguito nella prima metà di giugno le regioni di Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Piemonte, Campania, Toscana, Veneto e la Sicilia il primo luglio. Per le altre regioni le attività proseguiranno da remoto e riprenderanno in persona in date successive in funzione della disponibilità dei partner.Le attività del Flying Desk per le aziende del Lazio e della Lombardia saranno svolte presso le sedi dell’Agenzia ICE di Roma (via Liszt, 21) e di Milano (Corso Magenta,59), mentre per la Puglia presso la sede di Bari di Cassa Depositi e Prestiti (Largo Nitti Valentini 4) e per il Molise presso la sede di Campobasso della Regione Molise (Via Genova 11).