Domenica 23 maggio 2021 - 12:21

No al codice degli appalti. Serve una tassa su Amazon (così Salvini)

Usiamo le regole europee

Roma, 23 mag. (askanews) – “Via il codice degli appalti usiamo le regole europee ed ora una tassa su Amazon”. Questa la ricetta di Matteo Salvini in una intervista a La Stampa il quale annuncia che per quanto riguarda il Recovery “la via d’uscita finale su cui stiamo lavorando è l’azzeramento del codice degli appalti e l’utilizzo delle norme europee che sono più veloci e snelle. E io darei ai sindaci i poteri diretti sulle grandi opere”.Il leader leghista si dice anche folgorato sulla via di Draghi: “Non lo conoscevo – dice – e in effetti mi ha conquistato. Ha un nome, autorevolezza e personalità. È pratico, sa quello che dice, non ha bisogno di discorsi di due ore come capitava a Conte. È abituato a risolvere le cose”.Per quanto riguarda la corsa al Colle, Salvini dice di non voler “tirare più per la giacchetta” Draghi. “Per ora è presidente del Consiglio. Ma il Colle – aggiunge subito – è più un problema per Pd e 5 Stelle, mi pare di capire che i democratici di candidati ne abbiano uno per corrente”.Infine in seno al cento-destra, Salvini afferma di vedere la Meloni alla guida del Paese. “Se il centrodestra vince le elezioni e prende un voto in più – afferma infatti – di me la vedo premier ma è presto”.Gci/Pie