Sabato 22 maggio 2021 - 14:07

Le tasse da mettere sono quelle sulle multinazionali straniere come Amazon (Salvini)

Fanno affari e concorrenza sleale e lasciano pochi spiccioli tasse

Roma, 22 mag. (askanews) – “Invece delle tasse come propongono Letta e Pd noi proponiamo di tassare adeguatamente le multinazionali straniere che fanno affari in Italia e pagano poco e niente, penso ad Amazon, 350miliardi di fatturato, 44 miliardi di ricavi inEeuropa e pochi spicci di tasse pagate”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, nel corso di un’iniziativa del partito a Milano.“Invece di inventarsi tasse di successione per tassare chi ha già pagato e lavorato facciamo pagare chi fa concorrenza sleale ai commercianti italiani”, aggiunge.Gal/Pie