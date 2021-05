Sabato 22 maggio 2021 - 12:23

Le prospettive economiche migliorano, atteso un rimbalzo (Dombrovskis)

Nella seconda metà del 2021 e nel 2022

CONDIVIDI SU:





















Roma, 22 mag. (askanews) – “Le prospettive economiche in Europa stanno gradualmente miglioramento e ci si può attendere un rimbalzo piuttosto forte nella seconda metà del 2021 e anche nel 2022”. Lo ha dichiarato il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, giungendo all’Ecofin informale e citando le ultime previsioni della Commissione.Sul processo di valutazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza, ha aggiunto, “la Commissione europea ha due mesi, possiamo accelerare un po questo processo ma non di molto, perché sono documenti piuttosto complessi”. Il vice presidente ha quindi ribadito che i primi esborsi anticipati dei fondi di Recovery possono arrivare a luglio, posto che tutti i Paesi ratifichino gli accordi sul finanziamento tramite risorse proprie di Next Generation Eu e sulla base di quanto richiederà il processo di approvazione dei Pnrr da parte del Consiglio Ue.Voz/Pie