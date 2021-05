Sabato 22 maggio 2021 - 09:00

Le Iptv pirata valgono 1 miliardo: “Fenomeno criminale in crescita”

In Ue 14 mln di clienti: basta collegare un decoder a un datacenter

CONDIVIDI SU:





















Milano, 22 mag. (askanews) – Sono macchine da soldi da almeno 1 miliardo di euro, in grado di asciugare i ricavi dei broadcaster internazionali. Sono le Iptv pirata che proliferano in Europa, soprattutto nel Regno Unito, Germania, Francia e Italia. Secondo un report della Euipo, l’ufficio Ue per la proprietà intellettuale, attirano 14 milioni di appassionati di sport e serie tv, offrendo dirette televisive trasmesse illegalmente a prezzi stracciati: appena 10-15 euro per un ticket mensile.In Italia quello delle Iptv pirata “è il principale fenomeno in crescita per attività di sfruttamento illecito di contenuti audiovisivi”, sottolinea Federico Bagnoli Rossi, segretario generale della Federazione per la tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali (Fapav). “Dietro le Iptv illegali – dice ad askanews – non ci sono ragazzini annoiati, ma organizzazioni ramificate con mentalità criminale. Pirati che fanno molto male all’industria dell’audiovisivo in un momento in cui sono alti gli investimenti per diritti tv e per garantire una tecnologia in grado portare i contenuti su più device”.Rubare il segnale online e girarlo illegalmente ai propri abbonati “non è molto difficile, ma richiede risorse e conoscenze”, aggiunge Paolo Cremonesi, docente del Politecnico di Milano che insegna Digital and Internet Television nell’ateneo di piazza Leonardo da Vinci. “Siamo di fronte a veri pirati informatici, strutturati come delle aziende. Non sono ladruncoli: affittano datacenter e si dotano di una struttura” anche commerciale, per attirare clienti ingolositi dai prezzi a forte sconto.“Per piratare una pay tv – spiega Cremonesi – è sufficiente collegare un decoder a un datacenter anziché a un tradizionale televisore e catturare il segnale; da lì le immagini possono essere rimandate online e consegnate ai propri abbonati”. Sembra facile e in effetti, nota Cremonesi, “per chi ha le competenze e le risorse economiche per un potente centro di calcolo è molto semplice”. Tanto che per fermare la deriva si è al limite: “Dal punto di vista tecnologico si fa già di tutto per proteggersi e con il passare del tempo sarà difficile tutelarsi perché gli strumenti necessari per decriptare i segnali sono sempre più economici e popolari. Un’alternativa sarebbe abbandonare il sistema di trasmissione via internet, ma significherebbe un ritorno al passato”.Per Cremonesi “è l’aspetto normativo che deve permettere di bloccare questi pirati dei diritti tv”. E l’Italia su questo, nota Bangnoli Rossi della Fipav, “è all’avanguardia: siamo tra i più bravi a livello europeo per abilità delle forze dell’ordine e giurisprudenza”, con i tribunali che possono multare fino a mille euro anche i semplici clienti.Altra “best practice” è la reattività dell’Agcom che, sottolinea il segretario generale Fipav, “permette in via cautelare di oscurare un sito in soli tre giorni. La tempestività è fondamentale, il nostro è un caso unico in Europa ma ora abbiamo bisogno che le azioni di contrasto partano dopo 30 minuti dalla prima segnalazione”, come richiesto dal Parlamento europeo in una relazione indirizzata alla Commissione e approvata a larga maggioranza il 19 maggio. Infine, chiosa Bagnoli Rossi, “serve un processo di responsabilizzazione da parte dei provider internet: sono partner dell’industria nel veicolare i contenuti e serve la loro collaborazione nelle attività di tutela” dei diritti dei contenuti audio e video.(Michele Chicco)