Giovedì 20 maggio 2021 - 16:07

Tour Mario Mele and partners torna sui migliori campi da golf italiani

Toccando 5 nuovi circoli

CONDIVIDI SU:





















Roma, 20 mag. (askanews) – Con la primavera e la ripartenza delle gare nei Circoli, si apre la 12^ edizione del Tour Mario Mele & Partners, il circuito golfistico considerato tra i più amati dai giocatori amateur di tutta Italia. Il prestigioso Golf Club Varese sarà la cornice perfetta per giocare la prima gara della stagione, godendosi le bellezze del paesaggio in cui è immerso, programmata per domenica 23 maggio.Organizzato dalla divisione Golf del Gruppo Mario Mele & Partners, agenzia di comunicazione che realizza progetti di comunicazione integrati interpretando e anticipando le esigenze del mercato, il Tour 2021 si articolerà, come in ogni edizione, in dieci tappe con la Finale ad inviti il 17 settembre al Barlassina Country Club e conferma la collaborazione dei media partner Dove, Style Magazine e Io Donna, testate di punta di CairoRCS Media.Supportato da aziende prestigiose quali Acqua di Parma, Lindt, Pianegonda e Zeiss, il circuito si disputerà in alcuni dei più importanti Circoli di Piemonte, Lombardia, Val d’Aosta, Veneto e Lazio con tanti nuovi campi coinvolti: Golf Club del Cervino, Golf Brianza Country Club, Barlassina Country Club, Chervò Golf Hotel Spa & Resort San Vigilio e Marco Simone Golf & Country Club.Il Tour 2021 sceglie anche il Charity partner Fondazione Umberto Veronesi, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica. In ogni tappa del circuito i partecipanti potranno aderire ad una prestigiosa lotteria, ricca di bellissimi premi messi a disposizione dagli sponsor del circuito, il cui ricavato sarà devoluto a Fondazione.Federico Goj, Direttore degli eventi golf, commenta: “Nonostante il settore degli eventi continua ad essere particolarmente penalizzato, il Tour sarà ancora una volta un’edizione all’insegna della sicurezza dove, oltre alla sfida in campo, sarà importante far vivere alle persone una bella giornata immersa nella natura”.Mario Mele, Fondatore e Presidente del Gruppo Mario Mele & Partners, aggiunge “Ringrazio ancora una volta tutti gli sponsor che continuano a supportarci: è grazie a loro che il Tour negli anni è cresciuto così tanto, fino a diventare un appuntamento immancabile per i golfisti, anche in questo periodo così difficile. Il golf rimane uno sport sicuro, capace di regalare a tutti gli appassionati momenti di svago e benessere.”