Giovedì 20 maggio 2021 - 13:10

Cillis: attendiamo decreto attuativo norma Granaio Italia

Come promesso da Centinaio in qt del 24 marzo scorso

Roma, 20 mag. (askanews) – “Attendiamo che si concluda il lavoro del decreto attuativo di ‘Granaio Italia’, come già promesso da Centinaio nel question time dello scorso 24 marzo, affinché si possa avviare il periodo di sperimentazione della misura, definita una grande opportunità per il settore cerealicolo dallo stesso ministro Patuanelli”. Lo sottolinea in una nota il deputato Luciano Cillis (M5S), autore della norma introdotta nella Legge di Bilancio 2021 e su cui si attende il decreto attuativo dopo il confronto tra gli stakeholder della filiera cerealicola.

“I dati presentati nel corso di Durum Days 2021, l’evento dedicato alla filiera del grano duro e dalla pasta, fanno emergere la figura di un consumatore sempre più attento alla qualità – spiega Cillis – e deciso a conoscere se la materia prima utilizzata sia made in Italy o meno. Uno scenario che fortifica, ancor di più, la nostra scelta normativa di introdurre ‘Granaio Italia’, il monitoraggio dei cereali sul territorio nazionale, nell’ultima Manovra”.

“Ci rincuora – prosegue – che lo stesso sottosegretario con delega, Gian Marco Centinaio, ora sostenga l’importanza di dare risposte a un consumatore che oggi tende a preferire un prodotto 100% italiano contrariamente a ciò che riteneva da senatore di opposizione nelle ultime settimane del Governo Conte II. Un ripensamento che ci dà maggiore forza nell’impegno del MoVimento 5 Stelle di rafforzare la filiera grano-pasta, garantendo competitività e qualità”, conclude.