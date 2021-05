Giovedì 20 maggio 2021 - 18:17

Assicurazioni, Fabrizio Lorenz nuovo presidente di Itas Vita

Subentra a Consoli, passato alla presidenza di Itas Mutua

Milano, 20 mag. (askanews) – Fabrizio Lorenz è il nuovo presidente di Itas Vita. La nomina è avvenuta da parte del consiglio d’amministrazione nella seduta di mercoledì 19 maggio. Lorenz subentra a Giuseppe Consoli che nei giorni scorsi – dopo la nomina a nuovo presidente di Itas Mutua, avvenuta in occasione del cda del 5 maggio scorso – aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla presidenza di Itas Vita, incarico che ricopriva dal 2016. Nessun’altra modifica è avvenuta nell’assetto di governance di Itas Vita il cui cda e collegio sindacale, dunque, rimangono invariati.“Accolgo con grande stimolo questa nuova sfida professionale – ha affermato Lorenz – e cercherò di mettere tutta la mia esperienza al servizio della società in un momento in cui i prodotti assicurativi legati al ramo Vita, in particolare quelli per il welfare e contro la non autosufficienza, sono giudicati strategici nel piano di sviluppo della Mutua e rappresentano per il nostro Gruppo un canale di business in fortissima crescita. Ringrazio tutto il consiglio per la fiducia che ha riposto in me”.“Siamo felici che Fabrizio Lorenz continui il suo percorso dentro il nostro Gruppo – ha ribadito il neo eletto presidente di Itas Mutua Giuseppe Consoli – perché con la sua lunga esperienza professionale e il suo riconosciuto equilibrio egli rappresenta una risorsa importantissima per la compagnia. E per una Mutua la valorizzazione delle risorse interne costituisce un importante principio fondativo al quale siamo felici di dare concretezza e particolare risalto con questa nomina”.