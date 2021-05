Mercoledì 19 maggio 2021 - 13:39

Turismo motoristico, MauTo: fabbriche e centri stile diventano tour

Direttrice Mengozzi ad askanews in vista Conferenza di Città dei Motori

Roma, 19 mag. (askanews) – Turismo e motori, le vecchie carrozzerie e le fabbriche di auto torinesi possono diventare meta culturale fruibile per visitatori nazionali e internazionali. Magari spostandosi da un’ex officina a uno stabilimento, utilizzando moderni mezzi elettrici. Del resto proprio a Torino si è fatto un pezzo fondamentale di storia del design e della mobilità mondiale. “Entro la fine del 2021 daremo il via al progetto ‘Torino Automotive Heritage Network’, per valorizzare Torino come città dell’automobile, dal passato al futuro. Un percorso di visita nei luoghi che hanno creato la grande tradizione dell’industria e dello stile motoristico torinesi”.

Così la direttrice del MauTo Museo nazionale dell’automobile di Torino, Mariella Mengozzi, intervistata da Askanews alla vigilia della Conferenza nazionale del turismo motoristico. L’evento, promosso da Anci Città dei Motori, nel cui contesto Città dei Motori presenterà a istituzioni, stakeholders e addetti ai lavori il Piano di ripartenza e sviluppo del turismo che fa leva sul settore trainante delle eccellenze motoristiche italiane si terrà domani, giovedì 20 maggio, in diretta streaming dalla sede Anci a Roma e dal Museo Ferrari di Maranello.

“A fine anno presenteremo la mappa dei siti selezionati e un’app per scoprirli – spiega la direttrice del museo – mentre contiamo di avere già un percorso da proporre ai turisti per la prossima primavera”.

Il progetto ‘Tahn’, in fase di ultimazione, è partito dal dipartimento di architettura del Politecnico di Torino, che ha compiuto analisi e ricerche documentali legate alle numerose realtà automobilistiche della città. E il MauTo avrà il compito di portarlo avanti come offerta culturale al pubblico.

“Proporremo un percorso turistico itinerante nei siti dell’automobile – aggiunge Mengozzi -. Sono già stati selezionati venti luoghi iconici, in qualche caso si tratta di realtà ormai trasformate in altro o del tutto scomparse, come la Lancia, la Ceirano, ma l’obiettivo è ricostruirne la memoria, attraverso una segnaletica fisica su strada, e con l’uso di app, podcast o qr code ricreare cosa c’era prima in modalità virtuale”.

Un progetto innovativo e ambizioso che caratterizzerà l’offerta del territorio, trasformando in esperienza la tradizione e il patrimonio cittadino. “Una proposta che ricalca quella che hanno fatto le altre capitale dell’automobile, come Detroit negli Usa e Nagoya in Giappone. Torino ne ha assolutamente la possibilità con centinaia di officine, centri stile, carrozzerie, nate a inizio secolo scorso”.

Quindi oltre il Museo dell’automobile, che è uno dei più importanti al mondo, si potranno vedere quali erano le realtà che hanno trasformato l’auto nel tempo e comprendere sia il periodo storico del primo Novecento, sia il passo svelto dell’ingegno automobilistico. “È un percorso che si rivolge a turisti e appassionati – prosegue la direttrice – ma avrà anche una forte valenza per i residenti. Perché valorizza i quartieri, il tessuto urbano e la sua storia. Quante volte passiamo davanti a certi luoghi e non abbiamo la percezione di quello che c’era prima. I giovanissimi potrebbero non sapere cos’era un tempo il Lingotto. Ecco, andremo a soddisfare queste curiosità e al contempo a salvaguardare le radici, valorizzandole come patrimonio”.

Il progetto è a buon punto: “È stato raccolto molto materiale, ora si tratta di trasformarlo in esperienza. Ci sono quartieri con una discreta concentrazioni di siti, come San Paolo, ma molti luoghi sono diffusi per la città e stiamo quindi pensando di rendere fruibile il percorso con la mobilità elettrica e alternativa”.

L’iniziativa di Città dei motori, rete Anci che raggruppa 31 comuni a vocazione motoristica “è una vincente modalità di fare network – commenta Mengozzi -. I motori sono sempre stati protagonisti in Italia, sia per l’evoluzione dell’ingegneria e della tecnica, sia per i brand di auto e moto, ma anche per i suoi piloti. Creare azioni sinergiche è il futuro: mettere a sistema le risorse di ognuno per creare potenzialità superiori”.