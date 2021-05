Mercoledì 19 maggio 2021 - 16:11

Patuanelli: in 10 anni agricoltura cambiata in modo straordinario

Dati devono dare strumenti per definire politiche supporto settore

Roma, 19 mag. (askanews) – “Negli ultimi 10 anni l’agricoltura è cambiata in modo straordinario. Siamo in un periodo di cambiamento che non credo abbia avuto eguali nella storia recente”. Lo ha detto il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, intervenendo a un incontro on line organizzato dall’Istat sul settimo Censimento generale dell’agricoltura.

Patuanelli ha detto di essere “certo che il quadro delle aziende agricole sarà molto diverso rispetto a 10 anni fa” e ha ricordato che “i dati devono anche supportare le decisioni, dare gli strumenti per definire le politiche di supporto al settore primario”. Oggi l’agricoltura, ha ribadito, ha una occasione unica: “ci sono 50 milioni di euro di risorse messe a disposizione dal Pnrr e dalla riforma della Pac. Risorse che rappresentano una occasione unica per delineare un nuovo paradigma agricolo in senso competitivo, sostenibile e inclusivo”.