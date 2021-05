Mercoledì 19 maggio 2021 - 11:11

Famila cresce, in primi 4 mesi anni fatturato a +4,5%

Nel biennio 2020-21 aprono 70 punti vendita

Roma, 19 mag. (askanews) – Settanta nuovi punti vendita aperti nel biennio 2020-2021 e un incremento di fatturato del 4,5% (a parità di rete) nei primi 4 mesi del 2021. Cresce Famila, che fa parte di Selex Gruppo Commerciale. Da gennaio 2020 Famila ha aperto 63 nuovi punti vendita, per un totale di 267 in tutta Italia, che saliranno a 274 entro la fine dell’anno. Tutto questo grazie alla diffusione dell’ultimo format Famila Market, al ritorno in Sicilia ed all’inaugurazione di punti vendita in territori non ancora presidiati.

L’insegna di Selex Gruppo Commerciale ha chiuso il 2020 con il miglior risultato degli ultimi 10 anni: una crescita complessiva del 12,8%, che ha permesso di raggiungere un fatturato di 2,3 miliardi.

“I risultati di Famila sono tra i migliori a livello nazionale e nel Gruppo. Determinanti sono state le persone che hanno lavorato nei punti di vendita e gli investimenti fatti nella rete da parte dei nostri imprenditori in questi anni – commenta Maniele Tasca, direttore generale Selex Gruppo Commerciale – Per il prossimo futuro, la priorità è quella di mantenere e migliorare la distintività dell’insegna e di investire in competitività, tenendo conto della difficile fase economica che molti nostri concittadini stanno vivendo» L’andamento a parità di rete del primo quadrimestre si conferma positivo e sembra capitalizzare la crescita del 2020”.