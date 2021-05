Mercoledì 19 maggio 2021 - 11:17

Coldiretti: stop a coprifuoco e apertura totale vale 3,5 mld mese

Spostamento alle 23 rende possibile doppio turno e +10% di incassi

Roma, 19 mag. (askanews) – Con lo spostamento del coprifuoco alle 23 anziché alle 22 diventa possibile da subito in molti ristoranti italiani fare un doppio turno di servizio, che aumenterebbe di circa il 10% gli incassi. E’ la stima fatta dalla Coldiretti, che attende la riapertura totale del settore, con il via libera dal primo giugno ai pasti al coperto a pranzo e cena, consentendo la riapertura di circa 180mila realtà della ristorazione lungo la Penisola che non dispongono di spazi all’aperto.

L’entrata in vigore del decreto del governo a pieno regime, con il superamento del coprifuoco il 21 giugno e la riapertura totale, vale per la ristorazione almeno 3,5 miliardi al mese di maggiori incassi per la ristorazione secondo Coldiretti.