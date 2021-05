Mercoledì 19 maggio 2021 - 08:04

Bitcoin sprofonda sotto 40.000 dollari ai minimi da 3 mesi

Etherum -16% sotto 3.000 dollri

Roma, 19 mag. (askanews) – Non si arresta il collasso dei criptoasset, che anzi si accentua dopo nuovi segnali restrittivi stavolta da parte della autorità della Cina (che hanno esplicitamente espresso il divieto di usare i token come mezzi di pagamento). In mattinata il Bitcoin cade sotto quota 40 mila dollari per la prima volta da inizio febbraio, con un minimo a 38.585 dollari. L’Etherum cade del 16% a 2.930 dollari.