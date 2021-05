Martedì 18 maggio 2021 - 14:19

Avisa – Federchimica, Biagio Savaré è il nuovo presidente

Rappresenta 86 imprese vernici, inchiostri, sigillanti e adesivi

Roma, 18 mag. (askanews) – L’Assemblea di Avisa, Associazione nazionale vernici, inchiostri, sigillanti e adesivi, che fa parte di Federchimica, ha eletto oggi Biagio Savaré nuovo Presidente dell’associazione.Avisa rappresenta 86 imprese di settore, circa il 60% del mercato in termini di fatturato con 8.000 addetti. Lo rende noto un comunicato di Federchimica.

CONDIVIDI SU:





















“Desidero ringraziare tutte le Imprese che mi hanno voluto alla guida di Avisa” ha dichiarato Savaré, “sono onorato di rappresentare un settore che sta dimostrando, ancora una volta, grande determinazione e vitalità nel far fronte alle difficoltà derivanti dall’emergenza pandemica e da scenari economici volatili e complessi.Pur in settori e mercati diversi, le nostre imprese si confrontano con le molteplici complessità tecnologiche, legislative e competitive tipiche dell’Industria Chimica ed in continua evoluzione. Dalle normative di sicurezza ed ambiente dei nostri siti produttivi, passando per le tecnologie applicative dei prodotti presso i clienti, sino all’impatto sulla salute e sicurezza del consumatore, la continua evoluzione del contesto ci spinge a rinnovarci costantemente. Profonderò il massimo impegno su tutti i temi di comune interesse per le vernici, inchiostri, sigillanti e adesivi in un’ottica di sviluppo sostenibile, assetche considero imprescindibile per il nostro presente e futuro.”“Proprio riguardo al futuro delle nostre aziende” – ha concluso il neoeletto Presidente di Avisa – “continueremo ad investire nel dialogo e nella collaborazione concreta con il mondo della scuola ed il mondo accademico. Sono convinto che la competitività delle nostre aziende e dei nostri prodotti sia imprescindibile dal contributo di tecnici capaci e formati e dalla nostra capacità di colmare il gap tra realtà e percepito riguardo il valore sostenibile dei nostri prodotti ed il fascino delle nostre fabbriche e delle nostre tecnologie.”Savaré è Presidente di Savaré I.C., azienda storica milanese costituitasi nel 1924 e specializzata nella produzione di adesivi hot-melt. Già Presidente del gruppo adesivi e sigillanti di Avisa, è componente del consiglio direttivo dell’associazione dal 2006.