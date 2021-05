Mercoledì 12 maggio 2021 - 10:14

Da SIMEST supporto efficace per gli investimenti esteri italiani

Con la partecipazione nel capitale fino a otto anni

Roma, 12 mag. (askanews) – SIMEST è la società del Gruppo CDP che sostiene l’internazionalizzazione delle imprese italiane utilizzando diversi strumenti. Tra questi anche la Partecipazione al capitale negli investimenti diretti esteri. Ne parliamo con Massimo Bianchi, Chief Business Officer di SIMEST. Perché occorre supportare gli investimenti diretti esteri delle imprese italiane?

“La domanda estera per le imprese italiane e per il sistema produttivo è molto importante. Per mantenere alta o incrementare la produzione di beni e servizi abbiamo bisogno di aziende in grado di distribuire i loro prodotti e i loro servizi all estero e in questa logica una presenza locale è sicuramente fondamentale”.

Quali sono le operazioni in cui SIMEST interviene con la Partecipazione nel capitale?

“SIMEST aiuta le aziende italiane a comprare quote di mercato, ad acquisirle sia in termini di nuovi investimenti in nuove realtà di produzione e distribuzione sia attraverso l acquisizione di imprese locali. Supportiamo le aziende sia nella fase di studio del progetto sia nella fase di realizzazione”.

Dottor Bianchi ci può spiegare quali imprese possono rivolgersi a voi?

“A SIMEST si rivolgono aziende sane, con progetti di crescita. Ovviamente non ammettiamo progetti di delocalizzazione produttiva e ogni intervento che facciamo deve portare una moltiplicazione dei benefici anche in Italia sia in termini di occupazione sia in termini di produttività”.

Quali sono le caratteristiche operative della vostra partecipazione nel capitale delle aziende?

“SIMEST entra nel capitale di rischi delle aziende italiane che internazionalizzano molto speso direttamente all’estero. Entriamo all’inizio del processo per un progetto greenfield o per un acquisizione e rimaniamo fino a 8 anni. Il tempo necessario non solo per costruire ma anche per mantenere e rendere solida l esperienza all estero. Entriamo in partnership con gli imprenditori, rimaniamo al loro fianco ma non entriamo nella parte operativa della gestione aziendale”.

Qual è il vero valore aggiunto di avere SIMEST al proprio fianco in operazioni di investimento all estero?

“Il valore di SIMEST sta nel suo brand e nel suo supporto istituzionale, lavoriamo in stretta collaborazione con le ambasciate nel mondo e con il ministero degli Esteri. I servizi che offriamo vanno dallo scouting, alla valutazione d’azienda, alla valutazione del progetto e infine mettiamo a disposizione degli imprenditori il capitale di rischio per realizzare le loro iniziative”.