Lunedì 10 maggio 2021 - 18:46

Trasporto aereo, Usb: il 15 sciopero nazionale intero settore

"Serve intervento Governo con investimenti pubblici"

Roma, 10 mag. (askanews) – L’Usb proclama per sabato prossimo 15 maggio uno sciopero nazionale dell’intero settore del trasporto aereo.

“Le forti mobilitazioni che sono partite in Alitalia, in Airitaly e in Toscana Aeroporti sollevano il tema del profondo disagio legato alla grave e inaudita crisi che colpisce uno dei settori più strategici per il Paese, che da anni segna tassi di crescita impressionanti ma che ha finora visto la progressiva distruzione delle condizioni di lavoro, dall’occupazione ai salari – si legge in una nota -. È sempre più evidente che dalla devastante crisi causata dal Covid si intende uscire esattamente come ci si è entrati: mantenendo inalterate i profitti e le rendite di posizione di gestioni aeroportuali, low cost e vettori full service stranieri ai danni del fattore lavoro”.

“Usb – prosegue la nota – proclama il secondo sciopero nazionale dell’intero settore, dei vettori e di tutti i settori aeroportuali, dopo il primo effettuato il 23 aprile, legato alla rivendicazione di un intervento complessivo da parte del Governo attraverso un pacchetto di investimenti pubblici necessari per il rilancio di un settore chiave per la ripresa dei traffici turistici e commerciali da e per l’Italia”.

Lo sciopero interesserà l’intera giornata di abato 15 maggio dalle ore 00.00 alle ore 23.59, per il gruppo Alitalia sarà di 8 ore, dalle 10.00 alle 18.00.