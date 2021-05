Venerdì 7 maggio 2021 - 18:17

Whirlpool Corporation: zero emissioni nette entro il 2030

Piano per emissioni dirette, indirette e legate a uso prodotti

Milano, 7 mag. (askanews) – Whirlpool Corporation ha annunciato oggi il suo impegno globale per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette nei suoi stabilimenti e nelle sue attività entro il 2030. L’impegno – spiegano dall’azienda – coprirà più di 30 siti industriali di Whirlpool Corporation e i suoi grandi centri di distribuzione in tutto il mondo, interessando tutte le emissioni dirette (Scope 1) e quelle indirette legate all’utilizzo di energia (Scope 2).

Whirlpool Corporation si è inoltre impegnata a ridurre entro il 2030 del 20%, rispetto ai livelli del 2016, le emissioni legate all’uso dei suoi prodotti in tutto il mondo (Scope 3). Questo obiettivo è stato approvato dalla Science Based Targets Initiative e trova il suo fondamento nella riduzione del 60% delle emissioni dell’azienda trasversalmente in tutti gli ambiti dal 2005.

“Whirlpool Corporation è da tempo impegnata a favore della sostenibilità, come dimostra il fatto che abbiamo istituito il nostro primo dipartimento per la sostenibilità oltre 50 anni fa – ha dichiarato Marc Bitzer, presidente e CEO di Whirlpool Corporation -. Il nostro impegno per raggiungere zero emissioni nette è una pietra miliare importante nel nostro sforzo continuo per migliorare la vita in casa proteggendo il nostro pianeta e le nostre comunità”.

“Siamo orgogliosi degli impegni che abbiamo preso oggi, ma riconosciamo che i nostri impatti climatici vanno oltre i nostri stabilimenti e le nostre strutture – ha dichiarato Ron Volgewede, direttore della sostenibilità globale di Whirlpool Corporation -. Ecco perché ci impegniamo a lavorare con i nostri stakeholders per guidare i miglioramenti in tutta la catena del valore con l’ambizione di raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette per tutti e 3 gli Scope nel lungo termine”.