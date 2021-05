Venerdì 7 maggio 2021 - 14:36

Ue, De Nardis: i forti squilibri tra i Pnrr europei

Economista Su Inpiù:Italia unico grande Paese utilizzare prestiti Next Gen

Roma, 7 mag. (askanews) – “La pubblicazione dei Pnrr dei paesi europei fa emergere una prospettiva piuttosto sorprendente. L’Italia è l’unica grande economia che ha scelto di ricorrere, oltre che ai grant, ai prestiti del Ngeu. Non li chiedono, infatti, Germania, Francia e Spagna (che deciderà poi nel 2023), nonché diverse delle economie più piccole”. A rilevarlo è l’economista Sergio De Nardis – che in passato tra l’altro è stato direttore dell’Unità Macroeconomia dell’Isae, dirigente presso il Centro Studi Confindustria e l’Istat – in un commento per Inpiù.

“Questo squilibrio – sottolinea De Nardis – ha alcune conseguenze rilevanti. La prima è che senza i prestiti, la dimensione di Ngeu si sgonfia notevolmente a livello europeo (si dimezzerebbe se non fosse per l’Italia) e dei singoli paesi. Il piano di ripresa e resilienza finanziato con le sole sovvenzioni ammonta in Germania e Francia ad appena lo 0,1-0,3% di Pil all’anno. Queste minime percentuali rappresenterebbero uno stimolo se le iniziative fossero effettivamente addizionali rispetto a quelle già pianificate. Se invece le risorse europee – aggiunge – andassero a finanziare progetti già esistenti, l’entità dello sti molo tedesco e francese si azzererebbe. E’ una questione non da poco, visto che elemento caratterizzante di Ngeu era l’azione coordinata di rilancio della domanda interna dei diversi paesi con spillover a beneficio di tutti. Se latitano le maggiori economie che non trovano convenienza a espandere i loro programmi di investimento con ulteriori risorse a prestito, le esternalità positive di un’azione comune si attenuano”.

“Vi è un’altra conseguenza – avverte l’economista – che riguarda il nostro paese. Il fatto che l’Italia si muova da sola nel chiedere i prestiti Ngeu costituisce di per sé un fattore di (ulteriore) allontanamento del nostro debito/Pil rispetto agli altri, a meno che non si sia in grado di compensare l’ampliamento del debito rispetto ai partner con una nostra maggiore crescita economica. Tenuto conto dell’aumento di debito italiano collegato al Pnrr (84 miliardi, tra prestiti Ngeu aggiuntivi e fondo complementare), il nostro Pil no minale dovrebbe crescere entro il 2026 del 3% in più rispetto ad esempio a quello della Germania per evitare un nuovo innalzamento relativo del nostro debito/Pil. Una scommessa coraggiosa. In definitiva, dai piani nazionali emerge una prospettiva di leadership isolata dell’Italia nelle politiche di rilancio europeo, con aumento del suo debito. Beninteso, l’assegnazione delle risorse prevedeva un maggior ammontare per l’Italia, ma non in proporzione così squilibrata. Questo esito – conclude De Nardis – dipende più dall’atteggiamento conservativo delle grandi economie (Germania in primis) che da una nostra esagerazione nel cercare di cogliere le opportunità di Ngeu. La conseguenza è l’indebolimento di una coerente azione di coordinamento delle politiche europee”.