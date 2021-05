Venerdì 7 maggio 2021 - 10:27

Patuanelli: soddisfatto per cifre per agroalimentare in Pnrr

Più che triplicate le cifre rispetto al piano di gennaio

Roma, 7 mag. (askanews) – “Sono soddisfatto per l’impianto complessivo del Pnrr e anche per avere più che triplicato le cifre destinate all’agroalimentare rispetto al piano di gennaio. Nel Pnrr ci sono sette progettualità importanti per il settore: i contratti di filiera, la gestione del sistema irriguo, la meccanizzazione degli impianti in agricoltura, tutta la parte energetica che è un costo importante per le imprese e ci sono tre progetti distinti”. Lo ha detto ad Agorà, su Raitre, il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli.