Venerdì 7 maggio 2021 - 16:21

Horizon Automotive, record di ordini ad aprile con nuovo portale

A maggio promozioni dedicate al lancio della Jeep Compass

Milano, 7 mag. (askanews) – Dalla nascita di Horizon Automotive all’inizio del 2020, il mese di aprile è stato il miglior mese di sempre in termini di raccolta ordini. Il lancio della nuova piattaforma del mobility hub per il noleggio a lungo termine su misura di auto ‘green’, ha portato un incremento dei contratti su tutti i canali, in particolare quello dei privati e delle partite iva, attirati dalle innovative sezioni del nuovo portale, come il Superconfiguratore e le sezioni Lasciati Guidare e My Garage. L’attenzione dei privati verso il noleggio a lungo termine dimostra come questa scelta stia diventando una delle principali soluzioni di mobilità delle famiglie italiane.

Per celebrare questo mese di grandi risultati ottenuti Horizon lancia alcune promozioni dedicate al mondo Jeep, con un particolare focus sul lancio della nuova Jeep Compass. Infatti, a maggio sarà possibile noleggiare la versione 1.6 in allestimento Longitude a soli 299 euro (iva esclusa), con un anticipo di 3mila euro (iva esclusa), per una durata di 48 mesi/50.000km. Un’offerta di benvenuto nel mondo Horizon.

Horizon è il primo Mobility Hub in Italia che permette di definire online in pochi click quanto budget destinare al veicolo, senza nessuna spesa imprevista e con il vantaggio della gestione degli aspetti burocratici. Un algoritmo innovativo, sviluppato internamente, consente di visionare la migliore offerta presente sul mercato, considerando anche offerte in pronta consegna.