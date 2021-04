Giovedì 29 aprile 2021 - 17:30

Intelligenza artificiale, domani webinar Europarlamento-askanews

Alle 10 diretta Fb. Aprirà i lavori il Sottosegretario Anna Ascani

Roma, 29 apr. (askanews) – Che ruolo ha l’intelligenza artificiale nella trasformazione digitale della società? Qual è la strategia dell’Italia e dell’Ue in questo campo? Di questi temi, anche alla luce della proposta di regolamento sull’approccio europeo pubblicata dalla Commissione Europea e nell’ottica del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si discuterà domani 30 aprile, dalle ore 10.00, in un webinar, organizzato dall’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia con la collaborazione di Askanews, a cui parteciperanno gli eurodeputati Massimiliano Salini (PPE/FI), Brando Benifei (S&D/PD), Alessandro Panza (ID/Lega), Raffaele Stancanelli (ECR/FdI) e Sabrina Pignedoli (M5S).

Oltre agli europarlamentari, interverranno Stefano Paleari, Consigliere del Ministro dell’Università e della Ricerca per il PNRR; Andrea Renda, Senior Research Fellow CEPS; Mariarosaria Taddeo, presidente Noovle; Fabio Moioli, Microsoft; Diego Ciulli, Google; Angelo Mazzetti, Facebook e Marco Gay, presidente Anitec – Assinform.

I lavori dell’incontro, introdotto dal direttore dell’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia, Carlo Corazza, e moderato dal direttore di Askanews, Paolo Mazzanti, saranno aperti dal Sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico, Anna Ascani.

L’evento, dal titolo “L’intelligenza artificiale in un’era digitale. Costruire fiducia e promuovere innovazione”, sarà trasmesso in diretta sulle pagine Facebook del Parlamento europeo in Italia e di Askanews.