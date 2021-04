Mercoledì 28 aprile 2021 - 23:08

Sospeso lo sciopero generale dell’agricoltura del 30 marzo

In serata l'incontro con Patuanelli

Roma, 28 apr. (askanews) – E’ stato sospeso lo sciopero generale dell’agricoltura indetto per venerdì 30 aprile dalle segreterie nazionali dei sindacati Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil. Stasera i sindacati hanno incontrato il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli. “Abbiamo ottenuto rassicurazioni dal Ministro sulla definizione di un bonus di sostegno al reddito anche per i lavoratori agricoli a tempo determinato – spiegano i segretari generali Onofrio Rota, Giovanni Mininni e Stefano Mantegazza – per cui il prossimo decreto conterrà una risposta concreta che andrà finalmente ad integrare il reddito della categoria”.

Lo sciopero era stato indetto “per protestare contro le iniquità” contenute nell’ultimo Decreto Sostegno e per chiedere a Governo e Parlamento di modificarlo.