Martedì 27 aprile 2021 - 15:02

Recovery plan, Von der Leyen: piani nazionali occasione del secolo

"Controlleremo che rendano l'Ue più verde, digitale, innovativa"

Bruxelles, 27 apr. (askanews) – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha sottolineato oggi che, mentre stanno per arrivare a Bruxelles dagli Stati membri le versioni formali dei loro ‘piani nazionali di rilancio e resilienza’, il programma di rilancio post pandemico “Next Generation EU” da 750 miliardi di euro rappresenta “l’occasione del secolo per l’Europa” e “un momento davvero storico”. La Commissione, ha assicurato, “garantirà che questi piani riflettano un alto livello di ambizione”.

“La campagna di vaccinazione – ha detto von der Leyen in un messaggio video registrato in inglese, francese e tedesco – sta accelerando in tutta Europa. Ora è essenziale che anche la nostra economia, duramente colpita dalla pandemia, si riprenda rapidamente. E siamo appena entrati in una fase cruciale per questa nostra ripresa e per il futuro della nostra Unione. Abbiamo 750 miliardi di euro, dal nostro piano di ripresa ‘Next Generation EU’, che dobbiamo investire rapidamente; questo darà impulso alla nostra economia sociale di mercato e rafforzerà il nostro mercato unico unico. E consentirà all’Europa di uscire più forte dalla crisi”.

“In questo momento – ha ricordato -, i governi dei paesi dell’Ue stanno finalizzando i loro ‘piani nazionali di recupero e resilienza’. E la Commissione lavora fianco a fianco con loro sui piani, 24 ore su 24”, per “indirizzare con attenzione questi investimenti, per rendere l’Europa pronta per il futuro”.

“Nelle prossime settimane – ha annunciato la presidente della Commissione – tradurremo i piani di ripresa in testi giuridici. Sappiamo dove vogliamo arrivare, perché abbiamo scelto insieme, a 27, i nostri obiettivi. Vogliamo costruire un’Europa verde, che protegga il nostro clima e il nostro ambiente. E che crea posti di lavoro sostenibili. Vogliamo investire in un’Europa digitale, innovativa e competitiva sui mercati globali. E vogliamo un’Europa resiliente, meglio preparata ad affrontare le crisi future”.

“Abbiamo 750 miliardi di euro per costruire la nostra futura Unione: questa – ha sottolineato – è l’occasione del secolo per l’Europa, un momento davvero storico. La Commissione garantirà che questi piani riflettano un alto livello di ambizione; lo dobbiamo – ha concluso von der Leyen – ai nostri cittadini, e in particolare alla nostra giovane generazione”.