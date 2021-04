Martedì 27 aprile 2021 - 19:14

“Fare profitti. Etica dell’impresa”, nuovo libro di Franco Debenedetti

Domani presentazione su Luiss Social TV

Roma, 27 apr. (askanews) – A cinquant’anni da uno storico articolo in cui il premio Nobel Milton Friedman scrisse che la responsabilità delle imprese consiste nel fare più profitti possibile, nel rispetto delle regole fondamentali della società, Franco Debenedetti nel suo nuovo libro “Fare profitti. Etica dell’impresa”, propone un viaggio al cuore dell’impresa per definire la natura, i soggetti, i diritti e gli interessi al tempo delle aziende Big Tech e della pandemia. Il libro verrà presentato dall’autore domani, mercoledì 28 aprile, alle ore 18:00 in diretta su Luiss Social TV.

Intervengono con l’autore: Enrico Giovannini Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Veronica De Romanis Docente di Politica Economica Europea Stanford University di Firenze e Luiss Guido Carli; Marcello Messori Docente di Economia Luiss Guido Carli; Giovanni Orsina Direttore Luiss School of Government; Paola Severino Vicepresidente Luiss Guido Carli.