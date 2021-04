Mercoledì 21 aprile 2021 - 03:04

Creval, Credit Agricole offre per Opa 12,5 euro senza soglia 90%

Aderiscono Dumont e fondi. Il periodo di adesione prorogato al 23

Roma, 21 apr. (askanews) – Credit Agricole Italia rivede i termini dell’offerta sul Creval, stabilendo un corrispettivo di 12,5 euro per azione anche se non sarà raggiunta la soglia di adesione del 90% per l’Opa. Lo comunica l’istituto di credito, sottolineando che con questa modifica il periodo di adesione all’Opa viene automaticamente prorogato al 23 aprile.

Sono stati ricevuti, aggiunge la banca, altri impegni di adesione all’offerta pari al 22,2% del capitale. Questi impegni arrivano dalla holding Dgfd dell’imprenditore francese Denis Dumont e dai fondi Alta Global, Hosking Partners, Tig Advisors e Petrus Advisers. Credit Agricole Italia ha ricevuto conferma dell’intenzione di aderire anche da “altri azionisti” che rappresentano un ulteriore 5% del capitale.

Glv