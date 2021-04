Mercoledì 21 aprile 2021 - 18:22

Borsa Milano chiude in rialzo a +0,3%, spread stabile a quota 102

Piazze europee positive: Francoforte e Londra +0,5%, Parigi +0,7%

Roma, 21 apr. (askanews) – Mercoledì in rialzo per la Borsa di Milano. Al termine delle contrattazioni a Piazza Affari, il Ftse Mib segna +0,30% e l’All-share +0,35%. Stabile lo spread Btp-Bund a quota 102, stesso valore di questa mattina in apertura.

Giornata positiva anche per le Borse europee. In chiusura di negoziazioni Francoforte cresce dello 0,50%, Parigi guadagna lo 0,74% e Londra è in aumento dello 0,52%.

Glv