Martedì 20 aprile 2021 - 20:26

Engineering, da Sky arriva Ibarra: nuovo amministratore delegato

"Sarà partner fondi azionisti, avviando percorso imprenditoriale"

Roma, 20 apr. (askanews) – Maximo Ibarra è il nuovo amministratore delegato di Engineering. Lo comunica la società di ingegneria informatica, sottolineando che l’assemblea degli azionisti convocata per il 29 aprile “sarà chiamata ad approvare il bilancio 2020 e a ratificare la nomina di Ibarra come designated Ceo”.

Ibarra si è dimesso da numero uno di Sky Italia per guidare Engineering e “sarà anche partner dei fondi azionisti Bain Capital e Neuberger Berman, avviando così un percorso imprenditoriale”.

Paolo Pandozy, presidente e ad di Engineering, “ha annunciato le dimissioni che diventeranno operative con il trasferimento delle deleghe a Ibarra al termine del periodo di affiancamento”.

Gli azionisti e il cda di Engineering “ringraziano Pandozy per aver guidato il gruppo nella sua costante crescita con competenza e visione in questi decenni portandolo a divenire leader nella trasformazione digitale. Al contempo accolgono Ibarra con entusiasmo anche per il duplice ruolo che assumerà”.

Oltre alla più recente esperienza alla guida di Sky, Ibarra è stato amministratore delegato di Kpn fino al 2019 e, in precedenza, Ceo di Wind Tre. Attualmente è anche membro del consiglio di amministrazione di Mediobanca.

Glv