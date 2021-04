Venerdì 9 aprile 2021 - 15:11

Sky Italia: in piano al 2024 previste 2.500-3.000 uscite

Si farà ricorso a prepensionamenti e uscite volontarie

Milano, 9 apr. (askanews) – Il piano quadriennale di trasformazione 2021-2024 di Sky Italia prevede risparmi complessivi per 300 milioni e una riduzione della forza lavoro del 25% circa, pari a 2.500-3.000 risorse in meno sugli 11mila addetti totali. Lo si apprende da fonti sindacali dopo l’incontro con l’Ad Maximo Ibarra. Le uscite incideranno sia sul personale interno, pari a 5mila unità, sia sul personale esterno, che ammonta a circa 6mila addetti. Non sono previste procedure di licenziamento, ma si farà ricorso ai prepensionamenti e alle uscite volontarie e consensuali.

La riorganizzazione rientra nel piano quadriennale di trasformazione dell’azienda, volto a renderla più competitiva in uno scenario di mercato che oggi è cambiato radicalmente, soprattutto con la concorrenza agguerrita degli OTT. Un’azienda, viene spiegato, che punta sempre più alla digitalizzazione e a una maggiore centralizzazione del gruppo.