Venerdì 9 aprile 2021 - 20:05

Siddi (CRTV) dopo le deleghe al Mise, riparta confronto su Radio-TV

"Con concretezza e realismo"

Roma, 9 apr. (askanews) – “Con l’assegnazione delle deleghe da parte del Ministro Giorgetti, il mondo radiotelevisivo che è rappresentato da Confindustria Radio Televisioni confida che possa rapidamente riprendere il confronto attivo con il Ministero dello Sviluppo Economico anche nelle sue articolazioni delegate, per affrontare concretamente i nodi della transizione alla nuova fase del digitale terrestre con particolare riferimento al refarming della cosiddetta banda 700”.

Lo afferma Franco Siddi, presidente di Confindustria Radio-TV.

“E ciò sia che il confronto avvenga direttamente con il Ministro, che ha comunicato di riservare a sé le materie dell’attività normativa e l’individuazione delle priorità, sia per quanto concerne le deleghe per le telecomunicazioni e il digitale attribuite alla Sottosegretaria Anna Ascani”, agginge Siddi. “Confindustria Radio Tv fa ad entrambi i migliori auguri (e con loro ai Viceministri Todde e Pichetto Fratin), confermando l’impegno ad operare con concretezza e realismo per i processi innovativi necessari, che hanno bisogno di una importante messa a punto”, conclude Siddi.