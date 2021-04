Usa, Biden annuncerÃ  delle misure per limitare armi da fuoco

Giovedì 8 aprile 2021 - 02:17

Usa, Biden annuncerà delle misure per limitare armi da fuoco

Durante la campagna elettorale si era impegnato sul tema

Milano, 8 apr. (askanews) – Joe Biden annuncerà giovedì delle misure per limitare le armi da fuoco, compresa la prevenzione della proliferazione delle cosiddette armi “fantasma” non rintracciabili, hanno fatto sapere dei funzionari della Casa Bianca.

Il presidente degli Stati Uniti intende sostenere le agenzie coinvolte nella lotta alla violenza e chiederà il primo rapporto globale sul traffico di armi da fuoco negli Stati Uniti dal 2000.

Biden, sostenitore di lunga data di una migliore regolamentazione delle armi, si è impegnato durante la sua campagna elettorale ad agire su questo fronte. Una serie di sparatorie nelle ultime settimane ha aumentato la pressione sul presidente.

Dopo gli omicidi in Georgia e poi in Colorado, ha invitato il Congresso a vietare i fucili d’assalto e ad approvare una legislazione per verificare meglio il passato degli acquirenti, ma le ridotte maggioranze democratiche in entrambe le Camere rendono difficile l’approvazione di testi su questo argomento molto controverso negli Usa.