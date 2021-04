Tlc: Paita (IV) su scuole e PA ancora ritardi di connettivitÃ 

Giovedì 8 aprile 2021 - 18:30

Tlc: Paita (IV) su scuole e PA ancora ritardi di connettività

"Su Rete Unica non più comprensibile protarsi discussione"

Roma, 8 apr. (askanews) – “La banda, le reti, la connettività deve essere realizzata quanto prima recependo le indicazioni della UE. Ancora troppi ritardi di connettività a banda ultra larga nelle scuole e nella pubblica amministrazione locale. Se l’ottima indagine conoscitiva della Commissione sul 5G proseguirà lavoro di colalboraborazioe proficuo ne beneficeranno le generazioni future. Su rete unica non più comprensibile che discussione si sia così protratta nel tempo senza essere più operativi per fare ossi in avanti.”

Così Raffaella Paita, parlamentare di Italia Viva e Presidente della Commissione Trasporti e Telecomunicazioni alla Camera nel suo intervento al convegno sulle nuove reti organizzato da Fratelli di Italia.