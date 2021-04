Giovedì 8 aprile 2021 - 18:46

A Dicos Lavori appalto Aler Milano per efficientamento energetico

Importo lavori per 3 mln di euro

Roma, 8 apr. (askanews) – Dicos Lavori Srl, società del Gruppo Di.Cos. SpA specializzata nella realizzazione di opere pubbliche e nello sviluppo dell’edilizia residenziale, si è aggiudicata l’appalto dell’ALER Milano per l’intervento di efficientamento energetico per alcuni edifici nel Comune di Rozzano, per un valore totale di circa 3 milioni di euro.

I lavori, informa una nota, inizieranno alla fine di aprile e si concluderanno entro agosto 2022. In particolare, riguarderanno la riqualificazione energetica di due fabbricati in via dei Larici con la realizzazione di cappotti termici, la posa in opera di pannelli fotovoltaici e l’installazione di nuove pompe di calore ad altissima efficienza per la produzione di acqua calda sanitaria in sostituzione delle vecchie caldaie a gas.

Tali lavori contribuiranno all’ottimizzazione delle condizioni di alcune aree degradate del cento della città e al miglioramento qualitativo della vita dei residenti. “Ci riempie di orgoglio portare la nostra competenza e la nostra esperienze in questo progetto dell’ALER a Milano e contiamo andare avanti anche su altri progetti interessanti in Lombardia nei prossimi mesi” – ha dichiarato Alessandro Cardellini, Consigliere Delegato di Dicos Lavori Srl.