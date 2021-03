Mercoledì 31 marzo 2021 - 09:55

Visco: cauto ottimismo per il futuro ma ancora forte incertezza

"Bene l'avvio campagne vaccinazione. Il sostegno Bce continuerà"

Roma, 31 mar. (askanews) – Cauto ottimismo per il futuro, accompagnato però da una forte incertezza sull’evoluzione della crisi sanitaria ed economica. È la posizione del governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, secondo cui “la pressione sui sistemi sanitari è ancora forte. L’avvio delle campagne di vaccinazione in Italia e nel resto del mondo induce a un cauto ottimismo per il futuro. Resta comunque forte l’incertezza sull’evoluzione della crisi sanitaria e, di conseguenza, sulle prospettive dell’economia”.

“Dall’inizio della crisi – ha sottolineato Visco all’assemblea annuale di Bankitalia – l’Eurosistema ha approvato misure di politica monetaria di eccezionale portata per contrastarne gli effetti sull’economia e sull’inflazione, preservare condizioni di finanziamento favorevoli per famiglie e imprese, attenuare le tensioni sui mercati finanziari. Continueremo ad agire con decisione finchè sarà necessario”.

Glv