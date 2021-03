Sabato 27 marzo 2021 - 13:14

Verisure: l’antifurto Zerovision eletto prodotto dell’anno 2021

Innovazione nella sicurezza della casa:

Roma, 27 mar. (askanews) – Per la prima volta, l’edizione 2021 del Premio all’innovazione più importante d’Italia – “Eletto Prodotto dell’Anno” – vede concorrere la categoria di prodotti / servizi “Sistemi di sicurezza” e ad aggiudicarsi il premio, secondo il voto dei consumatori, è stato il sistema di sicurezza Verisure ZeroVision.

La durata media di un furto in casa, secondo diverse ricerche è di appena 10 minuti. Addirittura, 7 vittime su 10 raccontano di aver ricevuto la visita dei ladri durante una breve assenza, giusto il tempo di una commissione. Questo mostra che per intervenire davvero nel caso di un’intrusione in casa, sia necessario essere estremamente rapidi. Proprio per questo, Verisure ha voluto sviluppare un dispositivo d’allarme capace di bloccare un furto in tempi brevissimi. Non solo, per manter fede alla propria promessa di garantire sempre la massima sicurezza possibile, ha scelto di collegare tale dispositivo alla propria Centrale Operativa, così da evitare falsi allarmi.

Lanciato nell’aprile 2019 con il claim “Non si può rubare quello che non si può vedere!”, si legge in una nota, il sistema Verisure ZeroVision è un fumogeno attivato da una Centrale Operativa Certificata solo in caso di intrusione reale che crea una barriera di fumo e impedisce il furto in 45 secondi. L’innovazione premiata è proprio la realizzazione, per la prima volta sul mercato, di un dispositivo d’allarme fumogeno attivato solo da remoto in caso di furto reale, evitando dunque il rischio di attivazione in caso di falsi allarmi. L’azienda documenta come il 95% dei nuovi clienti sceglie ormai di proteggersi con il dispositivo ZeroVision.

“Siamo davvero orgogliosi di questo riconoscimento – ha commentato Stefan Konrad Mendez, Managing Director Verisure Italia, durante la consegna virtuale del trofeo – le persone hanno premiato il nostro impegno, l’innovazione e la passione che mettiamo nel nostro lavoro. Questa è la prova tangibile che stiamo andando nella giusta direzione”.

ZeroVision è un fumogeno parte integrante del kit d’antifurto Verisure monitorato h24 dalla Centrale Operativa Verisure Italia. In caso di scatto di allarme, la Centrale Operativa verifica in tempo reale le immagini e audio dell’evento, scarta i falsi allarmi e intervenire immediatamente in caso di reale pericolo. Se l’intrusione è confermata, chiama le Forze dell’Ordine, invia le Guardie Giurate presso l’immobile del cliente e, nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi, attiva il fumogeno per impedire il furto. ZeroVision riempie l’ambiente protetto di un denso fumo in appena 45 secondi, impedendo la visibilità all’intruso che sarà costretto a cercare rapidamente una via di fuga, senza aver tempo di rubare nulla.

I principali vantaggi che offre ai clienti infatti sono: – Efficacia e rapidità d’intervento: visibilità zero in soli 45; – Intervento solo in caso di reale necessità; – Sicurezza nell’intervento grazie all’attivazione del dispositivo esclusivamente da remoto; – Incremento degli standard di sicurezza, trasformando l’allarme in un sistema di protezione attivo, cioè capace di intervenire per bloccare un furto.

Il premio “Eletto Prodotto dell’Anno” è il riconoscimento all’Innovazione basato sul voto dei consumatori che, da oltre 30 anni, coinvolge 4,5 miliardi di consumatori in più di 45 Paesi del mondo.