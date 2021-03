Venerdì 26 marzo 2021 - 08:42

“Pedaggi elevati su tratti critici”: l’Antitrust multa Autostrade

Inflitta una sanzione da 5 milioni di euro per pratica commerciale scorretta

Roma, 26 mar. (askanews) – L’Antitrust ha inflitto una sanzione di 5 milioni di euro ad Autostrade per l’Italia per pratica commerciale scorretta. Secondo l’Autorità garante della concorrenza, la società “non ha adeguato né ridotto il pedaggio nei tratti in cui si registrano critiche e persistenti condizioni di fruibilità del servizio autostradale con lunghe code e tempi di percorrenza elevati, causati dalle gravi carenze da parte della società nella gestione e nella manutenzione delle infrastrutture che hanno richiesto interventi straordinari per la messa in sicurezza”.

L’Antitrust ha accertato una pratica commerciale scorretta sulle autostrade A/16 Napoli-Canosa, A/14 Bologna-Taranto, A/26 Genova Voltri-Gravellona Toce e, per le parti di sua competenza, A/7 Milano-Serravalle-Genova, A/10 Genova-Savona-Ventimiglia e A/12 Genova-Rosignano.

In particolare, si legge in una nota, l’Autorità “ha appurato una consistente riduzione delle corsie di marcia e/o specifiche limitazioni – per lunghi tratti delle Autostrade citate – della velocità massima consentita. Ciò ha comportato un notevole disservizio e un forte disagio ai consumatori in termini di code, di rallentamenti e quindi di tempi di percorrenza molto più elevati, senza prevedere un adeguamento o una riduzione dell’importo richiesto a titolo di pedaggio ai consumatori”.

fgl/sam