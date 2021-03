Venerdì 26 marzo 2021 - 08:57

Greenwashing: per le imprese a rischio reputazione e capitale

Ciclo di incontri di Koinètica, si comincia dal settore Fashion

Milano, 26 mar. (askanews) – Un ciclo di incontri per capire quali possono essere i pericoli per un’impresa che comunica l’impegno sociale e ambientale: il primo degli appuntamenti di Conversazioni sul greenwashing è lunedì 29 marzo 2021 alle 17.30 in diretta streaming. Un incontro di 20 minuti che vedrà confrontarsi Rossella Sobrero, presidente di Koinètica, e Aurora Magni, presidente di Blumine, su un argomento di grande attualità: quali sono i rischi per le aziende del settore fashion quando scelgono di comunicare le loro strategie di sostenibilità con i pubblici interni ed esterni.

Dagli enviromental claim che annunciano in modo esageratamente enfatico l’impegno ambientale alle immagini che evocano una dimensione valoriale non rispondente alla realtà: i rischi della comunicazione della sostenibilità nel settore della moda (ma anche in altri ambiti) possono essere di livello diverso. “In un momento in cui si discute molto di sviluppo sostenibile – dice Rossella Sobrero – è ancor più necessario porre attenzione ai contenuti e alle modalità con cui si comunica: è molto importante identificare eventuali criticità analizzando parole, immagini, messaggi che possono mettere in dubbio la veridicità di quanto affermato. Per capire quali peccati sono veniali e quali sono capitali con l’obiettivo di cercare di evitare possibili errori.

Conversazioni sul greenwashing è un format di Koinètica che da 20 anni si occupa di comunicazione della CSR. Koinètica, nata per “mettere l’accento sulla sostenibilità”, collabora con organizzazioni profit e non profit, pubbliche e private per gestire la relazione con gli stakeholder, favorire il networking tra i diversi attori sociali, realizzare eventi e prodotti editoriali.

Il ciclo Conversazioni sul greenwashing prevede una serie di incontri fino a giugno 2021. Le conversazioni possono essere seguite in diretta sul canale Facebook di Koinètica. Nei prossimi appuntamenti si parlerà di come evitare il pericolo greenwashing in altri settori come l’energia, l’agrifood, la mobilità.

