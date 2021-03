Quasi il 60% delle pensioni Ã¨ sotto i 750 euro. Per le donne Ã¨ il 72,6%

Giovedì 25 marzo 2021 - 11:20

Quasi il 60% delle pensioni è sotto i 750 euro. Per le donne è il 72,6%

E' quanto emerge dall'Osservatorio Inps

Roma, 25 mar. (askanews) – Il 59,6% delle pensioni ha un importo inferiore a 750,00 euro. Questa percentuale, che per le donne raggiunge il 72,6%, costituisce solo una misura indicativa della “povertà”, per il fatto che molti pensionati sono titolari di più prestazioni pensionistiche o comunque di altri redditi. E’ quanto emerge dall’Osservatorio sulle pensioni erogate dall’Inps.

Si evidenzia che delle 10.608.976 pensioni con importo inferiore a 750 euro, solo il 43% (4.009.862) beneficia di prestazioni legate a requisiti reddituali bassi, quali integrazione al minimo, maggiorazioni sociali, pensioni e assegni sociali e pensioni di invalidità civile.

In questo contesto, il divario tra i due sessi è accentuato; infatti per gli uomini la percentuale di prestazioni con importo inferiore a 750 euro scende al 36,8% e se si analizza la situazione della categoria vecchiaia, si osserva che questa percentuale scende al 21,2% e di queste solo il 19,9% è costituito da pensioni in possesso dei requisiti a sostegno del reddito. Sempre per gli uomini, oltre un terzo delle pensioni di vecchiaia è di importo compreso fra 1.500 e 3.000 euro.

