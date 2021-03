Giovedì 25 marzo 2021 - 12:39

ATP Finals a Torino, Gattinoni tour operator ufficiale

"Un'occasione per il turismo a Torino e in tutto il Piemonte"

Milano, 25 mar. (askanews) – Torino succede a Londra nell’ospitare le Nitto ATP Finals e Gattinoni ha ottenuto la qualifica di Official Tour Operator della manifestazione. Per i prossimi 5 anni, a partire dal 14 al 21 novembre 2021, i migliori 8 giocatori di singolare e le migliori 8 coppie di doppio si sfideranno nel capoluogo piemontese in uno degli eventi più importanti del calendario ATP.

Negli anni la manifestazione porterà a Torino i campioni del tennis internazionale, centinaia di migliaia di spettatori, sport e divertimento; un’occasione per valorizzare la città e il suo territorio. E questo è anche il principale obiettivo che Gattinoni, di concerto con la Federazione Italiana Tennis e con le istituzioni locali, dovrà raggiungere nel ruolo di Official Tour Operator.

Le proposte saranno commercializzate attraverso il sito experience.nittoatpfinals.com, raggiungibile anche dal sito della biglietteria delle Nitto ATP Finals – tickets.nittoatpfinals.com/it – dal quale sarà possibile ricercare e acquistare i biglietti per tutte le date e le sessioni, abbinate a esperienze, soggiorni e servizi di viaggio.

Attraverso una piattaforma tecnologica evoluta, Gattinoni ha creato diverse esperienze da selezionare, partendo da 5 differenti tematiche: Torino Essential, Food&Wine, Arts&Culture, Made in Torino, Exploring Torino e Exploring Piemonte.

Scegliendo la data del match desiderata, l’utente può costruire in modo intuitivo l’itinerario che più risponde ai suoi interessi personali, spaziando dalle visite alla città sotterranea a quella delle grandi aziende locali, dagli itinerari classici con protagonisti il Museo Egizio, la Mole Antonelliana e le residenze sabaude, alle degustazioni nelle Langhe. Oppure scegliere tra le diverse proposte di ‘pacchetto’, incluse quelle contenenti le strutture ricettive selezionate da Gattinoni che prevedono un comodissimo servizio navetta per assistere agli incontri in totale comodità.

La Gattinoni City Lounge sarà allestita presso il nuovissimo Gattinoni Hub che sarà inaugurato a breve nel cuore di Torino; una sede di prestigio con agenzia di viaggio, uffici per MICE e Business Travel e che diverrà una vetrina e cassa di risonanza delle Nitto ATP Finals e per l’azienda stessa.

“La città di Torino e il Piemonte – ha commentato Franco Gattinoni, presidente di Gattinoni Group – rappresentano uno snodo importante per il nostro business e proprio qui il Gruppo Gattinoni ha investito nell’apertura di un nuovo hub che avrà spazi molto curati e con un concept evoluto e che sarà un luogo aperto e di dialogo con il territorio. Il legame che abbiamo stabilito in questa sede, la professionalità maturata da tutto lo staff e dal personale che da oltre 35 anni opera su questo territorio, le agenzie del network punti di riferimento in città, le tecnologie avanzate che abbiamo messo a disposizione ci hanno permesso di vincere questa nuova sfida che per i prossimi anni ci vedrà partner degli enti locali per il rilancio e la valorizzazione di questa regione che offre un patrimonio di straordinaria rilevanza e bellezza storica, culturale e naturale, spesso sconosciuto ai più”.