Mercoledì 24 marzo 2021 - 20:40

Brunetta: meno aiuti alle imprese solo quando l’economia riparte

"Se la vaccinazione avanza, in estate sostegni possono diminuire"

Roma, 24 mar. (askanews) – Il sostegno pubblico all’economia per l’emergenza coronavirus potrà essere ritirato gradualmente solo quando l’attività produttiva si riattiverà. Lo ha detto il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta, secondo cui “finchè dura la pandemia continueremo a fare scostamenti di bilancio e decreti per circa 20 miliardi al mese. Per non avere accumuli di domande e ristori con un tempo eccessivo di attesa per chi ha sofferto in questi mesi”.

“Facciamo che ci sia un decreto al mese – ha sottolineato Brunetta ai microfoni di ‘Zapping’ su Radio1 – che paghi mensilmente le categorie che stanno ancora soffrendo. Se a giugno-luglio il piano di vaccinazione avrà reso l’economia più attiva, riaprendo le scuole e le attività produttive e facendo rientrare le persone negli uffici dallo smart working, allora serviranno meno risorse”.

Glv