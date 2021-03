Martedì 23 marzo 2021 - 14:22

Autodromo Monza, Sticchi Damiani: serve aiuto governo per lavori

Zinno: "Secondo analisi tecnica ci vorrebbero 100 milioni"

Milano, 23 mar. (askanews) – “Sono in corso colloqui con il governo, ma al momento non abbiamo ottenuto risultati e il tempo sta scadendo”. Così il presidente Aci, Angelo Sticchi Damiani, in merito alle risorse neccessarie, quantificate in 100 milioni di euro, per ammodernare l’Autodromo di Monza. Sticchi Damiani è intervenuto durante la presentazione del calendario 2021 in cui si festeggeranno i 100 anni del GP di Italia, mentre l’anno prossimo si celebrerà il centenario dell’Autodromo.

“La cifra di 100 milioni non è buttata lì, ma prende in esame un’analisi tecnica che abbraccia tutta la struttura. Sappiamo che il governo ha altre priorità ma aiutare l’Autodromo di Monza vuol dire avere un grande ritorno di immagine e creare lavoro”, ha detto Alessandra Zinno, direttore generale dell’Automodromo di Monza.