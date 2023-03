Yellen al Senato Usa: il nostro sistema bancario rimane solido

Giovedì 16 marzo 2023 - 13:38

Segretario al Tesoro interverrà alla commissione finanze

New York, 16 mar. (askanews) – La segretaria al Tesoro Usa Janet Yellen, intervenendo alla Commissione finanze del Senato in giornata, rassicurerà i senatori sulla tenuta del sistema bancario statunitense. “Posso rassicurare i membri della commissione che il nostro sistema bancario rimane solido e che gli americani possono essere sicuri che i loro depositi saranno lì quando ne avranno bisogno” dirà Yellen, secondo il testo della sua audizione già pubblicato dal Tesoro Usa. L’audizione segue la decisione del Tesoro di offrire garanzie sui depositi presso la Silicon Valley Bank (SIVB) e la Signature Bank di New York (SBNY), che hanno dichiarato fallimento la scorsa settimana.La Yellen discuterà anche della proposta di budget 2024 del presidente Joe Biden.