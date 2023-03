Usa, -1,6% ordini alle fabbriche a gennaio, meno delle stime

Lunedì 6 marzo 2023 - 16:36

Gli analisti attendevano un calo dell'1,8%

New York, 6 mar. (askanews) – A gennaio, gli ordini alle fabbriche negli Stati Uniti sono in declino ma meno delle attese. Il Dipartimento del Commercio ha reso noto che gli ordini sono scesi dell’1,6%, dopo che in dicembre si era registrato +1,8%. Il dato di dicembre è stato rivisto ed è passato da +1,8% a +1,7%.Al netto dei trasporti, gli ordini alle fabbriche sono cresciuti dell’1,2%. Escludendo la difesa, un’altra categoria volatile, il dato ha perso l’1,8%.